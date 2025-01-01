Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Verrückt nach Lilly
44 Min.Ab 12
Während der Vorbereitung zur Abi-Feier wird ein 19-Jähriger von einem herabfallenden Kronleuchter aufgespießt. War es eine Attacke? - Ein 34-Jähriger mit HIV muss in der Notaufnahme behandelt werden. Er hat große Angst, dass er AIDS hat. - Eine Frau liegt ohnmächtig auf der Straße. Alles sieht danach aus, als sei sie einem Dieb in die Quere gekommen. Dann steht plötzlich die Patientin selbst als Fahrrad-Diebin unter Verdacht. Was ist wirklich passiert?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick