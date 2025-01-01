Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Eingedrungen-Rausgesprungen
44 Min.Ab 12
Ein Familienvater hat sich bei einem Treppensturz schwer verletzt. Wer hat die Treppe manipuliert und ist derjenige noch im Haus? Eine unberechenbare Amokfahrerin hält auf einem Rastplatz die Rettungskräfte in Schach. Ist sie wirklich durchgedreht, weil sie ihrem Ex-Freund begegnet ist? Ein Handwerker hat sich bei einem Arbeitsunfall verletzt, doch seine Frau hat Zweifel an seiner Geschichte. Will er sie für eine Jüngere verlassen?
