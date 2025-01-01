Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Abflug nach unten

SAT.1Staffel 8Folge 66
Abflug nach unten

Abflug nach untenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 66: Abflug nach unten

44 Min.Ab 12

Ein 17-jähriges Mädchen flüchtet am Flughafen vor einem unbekannten Mann. Auf der Rolltreppe stürzt sie, ihre Halskette verfängt sich im Getriebe: Lebensgefahr! - Ein Mann erleidet bei einem intimen Date mit seiner neuen Freundin eine Penisverletzung. Das Ärzteteam sucht fieberhaft nach dem Grund für das Malheur. - Ein Lkw-Fahrer wird nahezu bewusstlos im Führerhäuschen seines Trucks gefunden. Wurde er Opfer einer brutalen Gewalttat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen