Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: Abflug nach unten
44 Min.Ab 12
Ein 17-jähriges Mädchen flüchtet am Flughafen vor einem unbekannten Mann. Auf der Rolltreppe stürzt sie, ihre Halskette verfängt sich im Getriebe: Lebensgefahr! - Ein Mann erleidet bei einem intimen Date mit seiner neuen Freundin eine Penisverletzung. Das Ärzteteam sucht fieberhaft nach dem Grund für das Malheur. - Ein Lkw-Fahrer wird nahezu bewusstlos im Führerhäuschen seines Trucks gefunden. Wurde er Opfer einer brutalen Gewalttat?
