Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Theklas Backblech
44 Min.Ab 12
Eine Hobbybäckerin will mit ihrem Backblech Einbrecher in die Flucht schlagen und zeigt kurz darauf Vergiftungserscheinungen. Ist der verschwundene Kuchen an ihrem Zustand Schuld? - Drei Mädchen erkranken gleichzeitig an einem Hautausschlag und grippeähnlichen Symptomen. Alles spricht für eine äußerst ansteckende Krankheit. - Ein Mann verunglückt in einem fremden Auto. Seiner Freundin kommt ein Verdacht: Hat er wohl ein Doppelleben geführt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick