Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Plitsch, platsch, Badespaß
44 Min.Ab 12
Bei einem Doppeldate im Schwimmbad treibt plötzlich eines der Mädchen reglos im Wasser. Zunächst deutet alles auf einen Badeunfall hin, bis plötzlich ihr Dating-Partner verschwindet. - Eine Elektrikerin wird nach einem Stromschlag mit Verbrennungen in die Notaufnahme eingeliefert. Während der Untersuchungen werden weitere Verbrennungen festgestellt. - Nachdem eine Frau ihren Mann nach seinem Freispruch vor dem Gefängnis abholen soll, findet sie nur seine blutige Mütze vor.
