Auf Streife - Die Spezialisten

Von Dächern und Gedärmen

Folge 76: Von Dächern und Gedärmen

43 Min.Ab 12

Bei Arbeiten am Neubau stürzt ein junger Mann von der Leiter. Während er versorgt wird, geht es seinem Bruder, der bei den Arbeiten half, von Minute zu Minute schlechter. - Eine Frau zieht sich aus ihrem Sozialleben zurück, weil sie ein Geheimnis hat. Durch ihr Schweigen setzt sie ihre Gesundheit aufs Spiel. - An ihrem 18.Geburtstag kracht eine Jugendliche auf ihrer Jungfernfahrt mit dem zum Geburtstag geschenkten Auto in den Wagen einer Dragqueen.

