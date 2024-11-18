Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Angstgeprüft

SAT.1Staffel 8Folge 81vom 18.11.2024
Angstgeprüft

AngstgeprüftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 81: Angstgeprüft

44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Eine junge Frau steht nach einem Unfall auf der Autobahn unter Schock und kann nicht sprechen. Die Spezis rätseln: Die Frau wollte wegen eines vorangegangenen Unfalls nie wieder in ein Auto steigen, wer oder was hat sie dazu gebracht, es doch zu tun? - Ein Nierentransplantationspatient wird mit akuten Abstoßungsreaktionen in die Notaufnahme eingeliefert und verhält sich gegenüber seinen besorgten Eltern sehr abweisend. Was ist zwischen ihnen vorgefallen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen