SAT.1Staffel 8Folge 86
44 Min.Ab 12

Ein 20-jähriger Autofahrer fährt in einen parkenden Pkw und wird schwer verletzt. Als die Spezialisten die Unfallursache ermitteln, entdecken sie sein pikantes Geheimnis. - Eine Studentin begleitet ihre Freundin mit Schnittverletzungen und unspezifischen Symptomen in die Notaufnahme. Was keiner ahnt: Ihr Leben hängt am seidenen Faden, nicht das ihrer Freundin! - Nach einem Streit liegt der Nachbarssohn regungslos im Garten einer Frau.

SAT.1
