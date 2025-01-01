Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 89: Das ist ja ätzend
44 Min.Ab 12
Ein 45-jähriger Familienvater wird von seiner Frau mit Verätzungen im Gesicht vor der Haustür bewusstlos aufgefunden. Hat ihn ein gefeuerter Angestellter hinterhältig angegriffen? - Die Spezialisten müssen einer Frau mit Schmerzen im Brustbereich helfen. - Eine Frau entdeckt ihren Wagen, mit dem ihr Freund vor zwei Tagen abgehauen ist, auf einem Schrottplatz. Als sie zudem sein blutiges Handy findet, beginnt eine nervenaufreibende Suche voller Ungereimtheiten ...
