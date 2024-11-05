Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Zukunftsängste

SAT.1Staffel 8Folge 94vom 05.11.2024
Zukunftsängste

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 94: Zukunftsängste

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Eine Ehefrau folgt heimlich ihrem Mann - als der dann aber mit Vergiftungserscheinungen aus dem Haus einer mutmaßlichen Affäre torkelt, müssen die Spezialisten schnell handeln. - Nach einem harmonischen Abendessen mit den Eltern und seinem Mitbewohner bricht ein junger Mann mit starken Schmerzen zusammen. - Ein Escape-Room wird für eine Gruppe junger Leute zum Albtraum. Gefangen in einem Weltkriegsbunker sind sie auf die schnelle Hilfe der Spezis angewiesen.

