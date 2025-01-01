Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 101: Nackte Angst
44 Min.Ab 12
Ein Routineeinsatz führt die Beamten des Zolls in einen Stripclub und auf die Spur einer vermissten 19-Jährigen. - Nach einem schweren Sturz wird eine 17-jährige Schülerin von ihrem Lehrer zur Notaufnahme gebracht. Ihre Mutter vermutet aber, dass ihre Tochter einer Mobbing-Attacke zum Opfer fiel. - Eine Schauspielerin wird während einer Probe von einer Kulisse begraben und schwer verletzt. Hatte es jemand auf sie abgesehen?
