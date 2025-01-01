Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 104
44 Min.Ab 12

Ein Mann wurde in einer Schneiderei mit einer Nagelpistole angegriffen! War es der aggressive Kunde, der mit seinem Hochzeitsanzug unzufrieden war? - Ein Mann hat sich das Bein gebrochen und wird von seinem Schwiegervater ins Krankenhaus eingeliefert. Angeblich ist er beim Putzen der Regenrinnen gestürzt. - Aus dem Nichts entstehen Brandblasen auf dem Arm einer Frau. Haben die selbstgemischten Salben der esoterischen Nachbarin etwas damit zu tun?

