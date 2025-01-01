Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 107: Pfui, Spinne!
44 Min.Ab 12
Die Azubine eines Lebensmittelhandels wird von einer Giftspinne gebissen. Da die Filialleiterin bei den Angestellten verhasst ist, kommt bei den Spezis der Verdacht auf, dass die Spinne sie beißen sollte. - Ein Koch wird von seiner hochschwangeren Frau mit einer tiefen Handverletzung in die Notaufnahme gebracht. - Eine 25-jährige Frau findet ihre Schwester benommen in einem Cabrio, ihre Füße stecken in Gips! Irgendjemand hat den ganzen Fußraum des Wagens damit ausgegossen.
