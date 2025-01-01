Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 110: Der entscheidende Faktor
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher ist verschwunden. Das Brisante: Er ist verletzt und leidet an der Bluterkrankheit. - Ein verdächtiger Juwelendieb wird schwerverletzt in die Notaufnahme gebracht, aber von dem Diebesgut fehlt jede Spur. - Eine Teenagerin kommt nicht von ihrer Abifeier nach Hause. Ihre letzte Spur führt zu einem Autobahnrastplatz. Dort finden die Spezis einen schwerverletzten Mann und dessen gefesselte Tochter, die überfallen wurden. Alles nur ein Zufall?
