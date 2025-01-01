Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Herz am rechten Fleck

SAT.1Staffel 9Folge 113
Das Herz am rechten Fleck

Das Herz am rechten FleckJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 113: Das Herz am rechten Fleck

44 Min.Ab 12

Eine Mutter kehrt nicht vom ersten Spaziergang mit ihrem Neugeborenen nach Hause zurück. Ihr Mann ist in Sorge, denn nach schweren Geburts-Komplikationen ist seine Frau auf ein Kunstherz angewiesen. - Ein Landschaftsgärtner stürzt von einer Mauer und kommt mit einer Pfählungsverletzung in die Notaufnahme. - Ein Teenager verunfallt in einem Klamottenladen, in dem die große Schwester Hausverbot wegen Diebstahls hat. Hat das Unfallopfer auch geklaut?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen