Auf Streife - Die Spezialisten

Skrupellose Gafferin

SAT.1Staffel 9Folge 115
Folge 115: Skrupellose Gafferin

44 Min.Ab 12

Schock auf dem Rastplatz: Eine Frau sieht, wie das Auto ihrer Freundin von einem anderen Autofahrer brutal gerammt wird. Ganz offensichtlich wurde der Unfall bewusst herbeigeführt. - Beim Yogatraining verletzt sich eine Frau dramatisch, doch auch ihr allgemeiner Gesundheitszustand macht dem Klinik-Team Sorgen. - Ein Mann stürzt aus dem Fenster, Sekunden später taucht eine maskierte Gestalt im Fensterrahmen auf. War der Sturz etwa kein Unfall, sondern ein gezielter Anschlag?

SAT.1
