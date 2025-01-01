Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 125
Folge 125: Stimme aus dem dunkeln

44 Min.Ab 12

Ein Mann kommt nach Hause und findet seinen besten Kumpel schwer verletzt im Keller vor. Was ist passiert und wo ist die Tochter des Mannes? - Ein Mann bekommt nach einem Thailand-Urlaub plötzlich einen Ausschlag am ganzen Körper - auch am Unterleib. Seine Freundin hat einen schlimmen Verdacht. - Das Auto eines Kurierfahrers wird verunfallt vorgefunden. Von dem Fahrer und dem teuren Gemälde, das er transportiert hat, fehlt jede Spur.

