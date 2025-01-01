Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Höllenritt

SAT.1Staffel 9Folge 131
Höllenritt

Folge 131: Höllenritt

44 Min.Ab 12

Der schwere Unfall eines Motorradfahrers bringt die Spezialisten an ihre Grenzen. Um den Mann zu retten, müssen sie eine schwere Entscheidung treffen. - Eine Studentin wird nach einer Party am Badesee mit Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Kurz darauf bricht auch ihre Kommilitonin zusammen. Stehen beide Fälle miteinander in Verbindung? - Ein Mann wird mit einem lebensgefährlichen Stromschlag in der Wohnung seiner Mieterin gefunden. Doch von dieser fehlt jede Spur.

