Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 134: In die Nesseln gesetzt
44 Min.Ab 12
Ein zehnjähriges Mädchen findet beim Campen ihre Mutter benommen in einem Busch voller Brennnesseln liegen. Was ist passiert? Und wo ist ihr Vater? - Eine Frau wird bewusstlos, blutend und erbrechend aus einem wegfahrenden Auto vor der Notaufnahme abgelegt. Die Suche nach den Ursachen lässt auf völlig ungeahnte Aktivitäten der Patientin stoßen. - Wieso rasen die Mitglieder einer Coverband in das Auto ihrer Bassistin? Die Spezialisten müssen schon bald ein Leben retten.
