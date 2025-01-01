Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Alles halb so wild

SAT.1Staffel 9Folge 135
Alles halb so wild

Alles halb so wildJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 135: Alles halb so wild

44 Min.Ab 12

Eine Tochter entdeckt ihren Vater bewusstlos und verletzt in seinem Haus - mit einer unbekannten jungen Frau. Hat sich diese wirklich beim Vater eingemietet? - Ein Hobby-Zauberer verletzt sich auf einem Kindergeburtstag bei einem Trick an der Hand. Ein Unfall oder steckt mehr hinter dem Zittern, das den Mann plötzlich in der Notaufnahme befällt? - Eine Frau findet ihren Mann bewusstlos und nackt auf einer Raststätte. Die Spezialisten kommen einem heißen Geheimnis auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen