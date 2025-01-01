Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 138: Arztbesuch des Grauens
44 Min.Ab 12
Ein Mann ist bei seinem Bruder eingeladen, doch niemand öffnet. Im Garten findet er seine schwerverletzte, durch einen Metallstab aufgepießte Schwägerin vor. - Eine Mutter befürchtet, dass ihr Ex-Mann eine Hirnblutung erlitten hat und deshalb mit der Tochter orientierungslos durch einen Wald irrt. - Eine Frau bringt ihre beste Freundin nach einem Sturz in die Notaufnahme. Wegen einer Zungenverletzung kann sie nicht sprechen, verhält sich aber sehr merkwürdig.
