Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 144: Der Antiurlaub
44 Min.Ab 12
Im Urlaub verschwindet ein Mann mit dem Trainer des Hotels im Wald. Hatten sie einen Unfall? Je länger die Suche dauert, desto mehr verdichten sich die Anzeichen, dass etwas Schlimmeres passiert ist. - Eine Köchin wird mit Verbrennungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht - angeblich ein Unfall am Herd. - Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt vor ihrem Haus ungebremst in die Mülltonnen. Schon bald kämpfen die Spezis um das Überleben des Unfallopfers.
