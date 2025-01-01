Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der Antiurlaub

SAT.1Staffel 9Folge 144
Der Antiurlaub

Der AntiurlaubJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 144: Der Antiurlaub

44 Min.Ab 12

Im Urlaub verschwindet ein Mann mit dem Trainer des Hotels im Wald. Hatten sie einen Unfall? Je länger die Suche dauert, desto mehr verdichten sich die Anzeichen, dass etwas Schlimmeres passiert ist. - Eine Köchin wird mit Verbrennungen im Gesicht ins Krankenhaus gebracht - angeblich ein Unfall am Herd. - Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fährt vor ihrem Haus ungebremst in die Mülltonnen. Schon bald kämpfen die Spezis um das Überleben des Unfallopfers.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen