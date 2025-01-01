Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 147: Und es hat Bumm gemacht
44 Min.Ab 12
Im Partykeller eines Jugendzentrums kommt es nach dem Streit von zwei Jugendlichen zu einer Explosion. Einer der Streithähne ist verletzt, der andere verschwunden. - Eine Frau, die sich beim Heimwerken schwer verletzt hat, kommt mit einem deutlich älteren Mann in die Notaufnahme. - Eine Frau hat ihrer Schwester ihre Vespa geliehen. Nun wird sie zu einem Unfall mit diesem Fahrzeug gerufen. Doch ihre Schwester ist nicht aufzufinden, an der Unfallstelle liegt deren Freundin.
