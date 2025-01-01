Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Triebsüchtig

SAT.1Staffel 9Folge 24
Folge 24: Triebsüchtig

44 Min.Ab 12

Eine Frau hat die Beschwerden ihrer Mutter über den freizügigen Nachbarn nie ernst genommen, doch dann liegt er halbnackt in ihrem Garten. Hat der Mann ihre Mutter bedrängt? Ein Mann liefert sich selbst wegen Kreislaufschwäche in die Notaufnahme ein. Er wirkt betrunken, behauptet aber, keinen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Sagt er die Wahrheit? Ein Mädchen läuft allein über einen Rastplatz und sucht seinen Papa. Die Mutter berichtet von einem ominösen Anruf ihres Mannes.

