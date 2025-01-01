Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Knallbonbon
44 Min.Ab 12
Bei einem Ökologie-Kurs-Experiment gibt es eine schwere Explosion - ein Schüler wird schwer verletzt. Ist seine eigene Schwester für den Vorfall verantwortlich? - Ein Mann verletzt sich bei einem Heimwerkerunfall, doch seine Symptome passen nicht zu seiner Verletzung. Langsam kommt der Arzt einem pikanten Geheimnis auf die Spur. - Als eine Frau aufwacht, ist ihr Bett voller Blut, zudem fehlt ihr jegliche Erinnerung an die letzte Nacht. Was ist in ihrem Haus passiert?
