Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Hopp, hopp, Rodungsstopp

SAT.1Staffel 9Folge 28
Hopp, hopp, Rodungsstopp

Hopp, hopp, RodungsstoppJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 28: Hopp, hopp, Rodungsstopp

44 Min.Ab 12

Ein naturverbundener Familienvater verunglückt und kracht mit seinem Transporter in den Wagen eines Umweltsünders. Was für die Spezis zunächst wie ein normaler Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Fehde um Naturschutz und junge Liebe. - Eine besorgte Mutter bringt den besten Freund ihres Sohnes in die Notaufnahme, da dieser von ihrem Jungen mit einem Lötkolben angegriffen und verbrannt wurde. - Ein Motorradfahrer stürzt und verfehlt eine Frau und ihre Stieftochter nur knapp.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen