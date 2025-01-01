Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Hopp, hopp, Rodungsstopp
44 Min.Ab 12
Ein naturverbundener Familienvater verunglückt und kracht mit seinem Transporter in den Wagen eines Umweltsünders. Was für die Spezis zunächst wie ein normaler Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Fehde um Naturschutz und junge Liebe. - Eine besorgte Mutter bringt den besten Freund ihres Sohnes in die Notaufnahme, da dieser von ihrem Jungen mit einem Lötkolben angegriffen und verbrannt wurde. - Ein Motorradfahrer stürzt und verfehlt eine Frau und ihre Stieftochter nur knapp.
