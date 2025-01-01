Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: Ausgegipst
44 Min.Ab 12
Warum weigert sich ein Trennungskind so stark, bei seiner Mutter zu bleiben und will unbedingt zurück zum Vater? Nach einem Sturz müssen zwei Akrobaten schwer verletzt in die Notaufnahme. Was ist die Ursache für den Unfall? Eine Mutter zwischen den Stühlen: Während eines Streits zwischen zwei Schwestern im Kino stürzt eine die Treppe hinunter und verletzt sich schwer. War es ein Unfall oder wurde sie von der eigenen Schwester geschubst?
