Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 41: Der Mann im Schatten
44 Min.Ab 12
Eine Polizeischülerin hält bei einer Kontrolle auf der Autobahn zufällig ihren Freund an. Doch der bestreitet, sie je gesehen zu haben. Kurz darauf begeht er einen Überfall auf einen Laster. Ist er ein Krimineller? - Nach einer Examensparty findet eine Studentin ihren Freund komatös mit Käsespießen im Arm wieder. Dann spukt er plötzlich Blut.
