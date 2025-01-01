Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Der schöne Schein

SAT.1Staffel 9Folge 42
Der schöne Schein

Der schöne ScheinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 42: Der schöne Schein

44 Min.Ab 12

Ein Mann findet seine Verlobte wenige Tage vor der Hochzeit bewusstlos und verletzt vor. Vor Ort ist auch ihr eifersüchtiger Ex - sowie der konservative Bruder des Bräutigams, der eh schon im Clinch mit der Braut lag, die sich für den Hochzeitsbesuch der anatolischen Großfamilie doch bitte ein Kopftuch überziehen soll. Alles sieht danach aus, als sei einer der zwei Konflikte gewalttätig eskaliert ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen