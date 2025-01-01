Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Ägyptischer Tango
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet Chaos im Haus ihrer urlaubenden Mutter vor: Im Flur liegt ein bewusstloser junger Mann und es zeichnet sich ab, dass sie gar nicht verreist ist. Führt die Mutter ein Doppelleben? - Ein Jugendlicher wird mit schweren Verletzungen in die Klinik gebracht. Ist es Zufall, dass er auf einem Bahngelände gefunden wurde? - Der Vater einer Frau ist eigentlich noch richtig fit, doch dann kippt er plötzlich um. War es ein Fehler, ihren Freund mit ihm allein zu lassen?
