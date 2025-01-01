Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 47
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird bei einem Unfall unter seinem eigenen Auto eingeklemmt, sein Fußball-Erzfeind ist vermeintlicher Ersthelfer und gerät schnell unter Verdacht. - Eine Mutter bangt um ihren Sohn: Wurde er Opfer eines rassistischen Angriffs oder steckt eine gefährliche Krankheit hinter seinem desolaten Zustand? - Eine Frau hat einen Anruf von ihrem Mann bekommen, er hatte offenbar einen Unfall. Doch als die Retter nach dem Verletzten suchen, machen sie eine grausige Entdeckung.

