Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 52: Trautes Heim, Glück allein
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihre Schwester besuchen und muss schockiert mitansehen, wie deren Wohnung gerade geräumt wird. Und ihre Schwester ist spurlos verschwunden. Eine Busfahrerin fährt mit ihrem Bus ohne ersichtlichen Grund gegen eine Litfaßsäule. Wurde sie das Opfer ihres Kollegen, der sich an ihr rächen wollte? Die Spezis befreien eine Frau aus einem Kofferraum, die sich nicht erklären kann, wie sie da hineingekommen ist ...
