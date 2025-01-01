Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 57: Geld verdirbt die Welt
44 Min.Ab 12
Schock für eine Ehefrau: Ihr Mann wurde verletzt, offenbar von ihrer eigenen Schwester! Hat tatsächlich ein Familienstreit zu einer Bluttat geführt? Die Suche nach der mutmaßlichen Täterin läuft auf Hochtouren. - Nachdem eine Mutter ihre Tochter zwei Monate lang nicht gesehen hat, steht diese plötzlich vor der Tür - verletzt. In der Klinik sind die Schürfwunden und das aufgeschlagene Knie das geringste Problem, denn bald ist klar: Das Mädchen ist lebensgefährlich erkrankt.
