Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 58: Was an Bord geschah
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet einen Abschiedsbrief ihres Mannes und die Hinweise verdichten sich, dass er sich auf seinem Boot befinden könnte. Die eingesetzte Drohne findet jedoch nur Blut und eine Pistole an Deck. - Nachdem eine Mutter ihre Tochter zwei Monate nicht gesehen hat, steht diese plötzlich wieder vor der Tür - verletzt. - Eine Frau folgt ihrer Teenie-Schwester in ein heruntergekommenes Hochhaus. Wenig später sitzt die in einem kaputten Aufzug fest. Was wollte das Mädchen dort?
