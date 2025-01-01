Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 60: Italienische Liebschaft
44 Min.Ab 12
Bei einer Zollkontrolle in einem Pizza-Restaurant entdecken die Beamten zum Entsetzen des Betreibers eine Handfeuerwaffe im Warenlager. Wem gehört die Waffe? - Eine Frau sammelt ihre verletzte und verstörte Kollegin frühmorgens im Büro auf und bringt sie in die Klinik. Unterwegs stammelt die Patientin, ein Bär hätte sie verfolgt! - Eine Frau zieht übergangsweise bei ihrem Freund ein. Dann findet sie einen bewusstlosen Mann im Wohnzimmer ...
