Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: K.O. in der Hochzeitsnacht
44 Min.Ab 12
Eine Braut wird nach der Hochzeitsnacht bewusstlos aufgefunden. Was ist passiert? - Eine Mutter wird von einem zusammenbrechenden Regal getroffen. Im Verdacht steht ihre Tochter, die es auf ihre Cousine abgesehen hat. Doch dann bricht auch die auf einmal zusammen. - Eine Frau soll ihre Schwester von einem Autobahnrastplatz abholen, nachdem diese von ihrem Freund dort ausgesetzt wurde. Bei der Suche wird die junge Frau plötzlich angeschossen.
