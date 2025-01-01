Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

K.O. in der Hochzeitsnacht

SAT.1Staffel 9Folge 65
Folge 65: K.O. in der Hochzeitsnacht

44 Min.Ab 12

Eine Braut wird nach der Hochzeitsnacht bewusstlos aufgefunden. Was ist passiert? - Eine Mutter wird von einem zusammenbrechenden Regal getroffen. Im Verdacht steht ihre Tochter, die es auf ihre Cousine abgesehen hat. Doch dann bricht auch die auf einmal zusammen. - Eine Frau soll ihre Schwester von einem Autobahnrastplatz abholen, nachdem diese von ihrem Freund dort ausgesetzt wurde. Bei der Suche wird die junge Frau plötzlich angeschossen.

