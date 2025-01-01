Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Auf Scham folgt Gram
44 Min.Ab 12
Ein Mann rast sein ehemaliges Date fast über den Haufen, nachdem er sie zwei Wochen lang geghostet hat. Schnell stellt sich die Frage, ob er Täter oder Opfer ist, denn die Spezialisten stoßen auf eine blutige Überraschung. - Ein Mann wird nach einem Dachsturz in die Klinik eingeliefert. Der Unfallhergang wirft jedoch Fragen auf. - Eine Frau liegt nur mit einem Handtuch bekleidet bewusstlos in ihrem WG-Zimmer, der Mitbewohner kommt mit blutigen Händen aus der Küche.
