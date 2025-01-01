Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Freundschaft unter Beschuss

SAT.1 Staffel 9 Folge 75
Freundschaft unter Beschuss

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 75: Freundschaft unter Beschuss

44 Min. Ab 12

Nach einem Paintball-Spiel liegen zwei Freunde schwerverletzt im Gestrüpp der Anlage. Schnell stellen die Spezis fest: Die Wunden der Männer sind zu krass für Verletzungen mit Farbkugeln. Wurde hier aus dem Spiel plötzlich Ernst? Schock nach der ersten gemeinsam verbrachten Nacht mit ihrem Lover: Eine Frau findet morgens ihren Ex-Freund blutend und von einem Hirschgeweih aufgespießt auf dem Wohnzimmerboden.

