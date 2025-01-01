Zum Inhalt springenBarrierefrei
In einer Schul-Sport-AG brennt die Luft, als nach dem Training zwei zerstrittene Jungs verletzt aufgefunden werden und ihre zwei Mütter aneinander geraten. - Eine Stuckateurin stürzt nach einem Krach mit ihrem Chef von einem Baugerüst - und das, nachdem sie sich ihrem Freund gegenüber zuletzt immer mehr verschlossen hat. - Ein Pizzalieferant wird verletzt im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aufgefunden. Schon bald mehren sich die Hinweise, dass er gestalkt wurde.

