Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 81
Folge 81: Die Wandervögel

44 Min.Ab 12

Eine Frau will mit ihrem Freund bei einem Wanderurlaub die Beziehung wieder auf Vordermann bringen. Doch erst taucht eine fremde Frau auf und weicht dem Paar nicht mehr von der Seite, dann erhält die Frau einen alarmierenden Anruf ihres Freundes: Er ist in größter Gefahr! - Ein 25-Jähriger bringt sein Date wegen einer Platzwunde in die Notaufnahme. - Eine Frau flippt auf einem Rastplatz völlig aus und fährt immer wieder absichtlich den Wagen ihres Lebensgefährten an.

