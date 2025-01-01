Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 85: Lenis Träume
44 Min.Ab 12
Eine Mutter findet ihre Tochter verunfallt in einem fremden Auto vor. Die Spezis stellen schnell fest, dass sie nicht gefahren sein kann. - Eine Frau bringt ihre verletzte Freundin in die Notaufnahme, die angeblich einen Putzunfall hatte. Doch warum will sie nicht, dass ihr Mann ins Krankenhaus kommt? - Eine Mutter findet die Exfreundin ihres Sohnes mit Verätzungen und einer Kopfwunde auf einem fremden Grundstück. Das Fahrrad ihres Sohnes ist auch da, aber er ist verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick