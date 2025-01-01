Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Babyblau
44 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau entdeckt ihren Mann komplett blau und schwer verletzt in einem Baum hängen. Bald darauf wird ihr Sohn vermisst. - Ein Jugendlicher wird mit einer Nagelschere im Kopf von seiner Freundin in die Klinik gebracht. - Auf dem Trip zu einem romantischen Wochenend-Date verschwindet die Angebetete plötzlich auf einem Rastplatz. Als dann neben dem Auto Blutspuren gefunden werden, wird ein gewaltsamer Überfall immer wahrscheinlicher.
