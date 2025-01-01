Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Fast nichts hält für immer
44 Min.Ab 12
Als eine Tätowiererin auf dem Weg zur Arbeit mit einem jungen Mann kollidiert, ahnt sie nicht, dass schon bald ihr Geschäft auf dem Spiel steht. - Ein schwerverletzter Unbekannter stellt eine frisch verheiratete Frau vor die Frage, ob ihre Hochzeit ein Fehler war. - Als zwei ihrer Mitarbeiterinnen am gleichen Tag in die Notaufnahme kommen, muss sich deren neue Geschäftsleiterin fragen, was es mit den Symptomen auf sich hat.
