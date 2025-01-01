Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 98: Glühend heisse Rache
44 Min.Ab 12
Die Sauna-Session eines Mannes mit zwei Frauen endet dramatisch: Die Spezialisten müssen den Mann aus der verbarrikadierten Sauna befreien. Steckt sein Kumpel hinter der Attacke, der die Sause eifersüchtig beobachtet hat? Schwächeanfall mit Folgen: Eine Frau hat sich mit einer Schleifmaschine den Unterarm aufgerissen. Liegt dem Vorfall eine schwere Rheumaerkrankung zugrunde? Doch dann entdeckt der Arzt einen rätselhaften Infektionsherd ...
