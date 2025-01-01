Auf Streife
Folge 15: Chemieunfall in Schule
23 Min.Ab 12
Der Chemikalien-Anschlag auf einen Lehrer wird für Ilka Fischer und Paul Richter zu einem ihrer ungewöhnlichsten Fälle. Welcher Schüler hat seinen Lehrer so gehasst? Eine Rentnerin meldet bei Jana Steinke und Markus Müller einen Einbruch, der den Beamten der Puls höher steigen lässt. Auch Heiner Deutz und Muri Demir müssen alle Register ziehen, als ein aggressiver Stalker sein Opfer an dessen Haustür mit einem Messer bedroht.
