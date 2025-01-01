Auf Streife
Folge 16: Kind wird angefahren
23 Min.Ab 12
Wer ein Kind anfährt und danach Fahrerflucht begeht, kann nur einen Stein anstelle des Herzens in sich tragen. Sollte man zumindest meinen. Denn Klaus Wiebel und seine Kollegin Ilka Fischer fassen einen völlig anderen Täter als erwartet. Später wird es für dasselbe Team noch einmal richtig brenzlig. Der Einbruch in ein Hallenbad mit "Täter vor Ort" bringt die routinierten Polizisten an ihre Grenzen.
