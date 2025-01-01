Auf Streife
Folge 17: Kinder reißen aus
23 Min.Ab 12
"Wir kommen erst zurück, wenn Mama und Papa sich wieder vertragen haben" - Eine Nachricht von Kinderhand, die wohl allen Eltern das Blut in den Adern gefrieren lässt. Bei eisigen Witterungsverhältnissen wird die Suche für Klaus Wiebel und Paul Richter zum Wettlauf gegen die Zeit. Lieber nicht gefunden werden wollte wohl ein Autofahrer, dessen Fahrweise Klaus Wiebel und Heidi Matera auffällig vorkommt. Seine Geschichte hat leider mit der Wahrheit nicht das Geringste zu tun ...
