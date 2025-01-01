Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 31
44 Min.Ab 12

Bei einem Streit geht ein Metal-Fan auf seine eigene Mutter los. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern! Ein Teenager fällt morgens beim Inlineskaten über eine Mauer, die quer über die Straße gebaut wurde. Das Mädchen ist verletzt, kann aber noch einen Notruf absetzen. Wer ist für diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich?

