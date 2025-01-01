Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 32
Folge 32: Schweinekopf in Kinderwagen abgelegt

44 Min.Ab 12

Eine junge Mutter findet einen Tierkadaver im Kinderwagen ihrer einjährigen Tochter. Nicht nur ekelhaft, sondern auch gefährlich! Ein Schüler lässt sich von zwei Klassenkameraden zu einem Diebstahl in einem Karnevalsgeschäft überreden. Nachdem er der Ladendetektivin zunächst entkommt, kehrt er für eine weitere Mutprobe zurück. Doch diesmal erwartet ihn die Polizei ...

