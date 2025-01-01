Auf Streife
Folge 6: Studenten im Supermarkt
45 Min.Ab 12
Zwei Studenten werden beim Containern vor einem Supermarkt erwischt. Die Beamten müssen eine Eskalation mit dem Filialleiter verhindern. - Ein ständig quietschendes Garagentor treibt Anwohner in den Wahnsinn. Wie werden die Beamten das Problem lösen? - Die Beamten werden zu einer wiederholt zugeparkten Einfahrt gerufen. Doch war dieser Notruf wirklich nötig? - Ein Radfahrer-Pärchen wird von einem Rentnerpaar angefahren. Die Beamten müssen die erhitzten Gemüter beruhigen.
